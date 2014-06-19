У Криму значно зросли потоки героїну - експерт

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив директор з політики та партнерства Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Павло Скала.

За його словами, на півострові відновлюються старі злочинні схеми поширення наркотиків.

«Ці старі схеми стають на поток і контролюються не з Києва чи Сімферополя, а безпосередньо з Росії. Кримський відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН) - вже на службі Росії і починає «оживати». Й раніше було відомо, що ВБНОН кришував наркобізнес Криму, особливо у Керчі. Відновлюються старі корупційні схеми. Відомо (це підтверджують і силовики), що місцевому ВБНОН дали коридор - годину на добу, коли він може «працювати» по розповсюдженню наркотиків через свої «точки». Увесь інший час – це ліміт, квота федеральної служби по контролю за наркотиками РФ, яка тепер на своїх машинах з краснодарськими номерами займається «справою», зокрема, кришуючи наркобізнес», - сказав Скала.

Читайте такожМитний союз працює на руку наркобізнесу - експертиВін прогнозує, що серед наркозалежних у Криму зростатиме смертність через відсутність лікування замісною підтримувальною терапією (ЗПТ).

«Будуть смертельні випадки. Ми очікуємо зростання на півострові кількості ВІЛ-інфікованих, інфікованих гепатитом та іншими інфекціями. Розуміємо, що Росія ці показники не фіксуватиме», - зазначив Скала.

Пацієнтка ЗПТ Оксана, яка була змушена виїхати з Сімферополя після примусового закриття програми (ЗПТ), розповіла на прес-конференції, що пацієнти в Криму перебувають у глибокому шоці.

«Люди не знають, як жити далі. У багатьох думки про суїцид. У них виходу жодного немає. Кілька років ці люди нормально жили, працювали і в один день цього не стало», - сказала Оксана.