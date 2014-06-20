Дніпропетровська облрада виділила 1,2 млн гривень сім'ям загиблих десантників у збитому Іл-76
Сьогодні депутати Дніпропетровської обласної ради на 26-й сесії VI скликання ухвалили рішення про виділення 1,2 млн грн на матеріальну допомогу сім’ям бійців 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади загиблих у збитому літаку Іл-76 під Луганськом.
Як передає кореспондент УНІАН, матеріальна допомога будуть виділена за рахунок вільного залишку коштів обласного бюджету станом на 1 січня 2014 року.
У рішенні сказано, що дотація з обласного бюджету у сумі 1,2 млн грн буде надана бюджетам 2 міст та 9 районів Дніпропетровщини. Після цього матеріальну допомогу отримають родини загиблих десантників.Читайте такожТіла загиблих у катастрофі Іл-76 переправлені в Дніпропетровськ
Також депутати на початку сесії вшанували пам'ять загиблих бійців хвилиною мовчання.
Серед 49-ти загиблих у збитому під Луганськом транспортному літаку Іл-76 військових 32 людини були з Дніпропетровської області.
Довідка УНІАН. 14 червня близько 1.10 при заходженні на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажа, було 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «теракт».