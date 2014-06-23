У Луганську терористи викрали голову облорганізації ВО «Просвіта»
23:15, 23 червня 2014Суспільство
0 0
У Луганську терористи викрали голову облорганізації ВО «Просвіта» ім. Т. Шевченка Володимира Семистягу.
REUTERS
Про це повідомили кореспонденту УНІАН колеги Семистяги в Донецьку, члени «Просвіти», які ще вчора, 22 червня, з ним тісно співпрацювали.
За їхніми словами, Семистягу затримали і кинули до підвалу СБУ Луганська.
Читайте такожУ Горлівці терористи викрали співробітницю міськуправління міліції - ЗМІ
«Він сам зателефонував вже з СБУ і сказав, щоб співробітники віддали терористам все, що є в офісі Луганської облорганізації «Просвіта». Швидше за все, його змусили це зробити», - пояснили колеги.
Потім зв`язок з Семистягою обірвалася, і на телефонні дзвінки він більше вже не відповідав.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter