У Луганську терористи викрали голову облорганізації ВО «Просвіта»



Про це повідомили кореспонденту УНІАН колеги Семистяги в Донецьку, члени «Просвіти», які ще вчора, 22 червня, з ним тісно співпрацювали.

За їхніми словами, Семистягу затримали і кинули до підвалу СБУ Луганська.

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«Він сам зателефонував вже з СБУ і сказав, щоб співробітники віддали терористам все, що є в офісі Луганської облорганізації «Просвіта». Швидше за все, його змусили це зробити», - пояснили колеги.

Потім зв`язок з Семистягою обірвалася, і на телефонні дзвінки він більше вже не відповідав.