В Донецьку у відрядженого киянина озброєні люди забрали автомобіль

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Так, згідно з оперативним зведенням, за минулу добу в Куйбишевському районі семеро невідомих у камуфляжній формі, озброєних автоматичною зброєю, незаконно заволоділи автомобілем у водія підприємства, 38-річного жителя Києва, який перебував у відрядженні.

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Невідомі на автомобілі «Rangе Rover» «підрізали» автомобіль «Міцубісі», на якому рухався потерпілий. Чоловіка змусили вийти з транспорту і наказали відійти. Кілька невідомих сіли в автомобіль потерпілого і втекли з місця події, викравши при цьому його мобільний телефон і приватне майно.

За даним фактом відкрито кримінальне виробництво за ч.3 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я потерпілого). Санкція статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.