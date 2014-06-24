У Шахтарську Донецької області терористи захопили храм протестантської церкви

Про це повідомляють «Донецкие вести».

Було також взято в полон пастора церкви Миколу Калініченка. За даними видання, пізніше пастора відпустили, забравши у нього автомобіль. "Також терористи оголосили пастору, що якщо він продовжуватиме займатися релігійною діяльністю, то його розстріляють", - йдеться в повідомленні.

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Це вже сьомий випадок у Донецькій області незаконного вторгнення і захоплення церковних будівель. "Із зростанням озброєної напруги зростає релігійна нетерпимість", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про розгром офісу і захоплення будівлі церкви в Горлівці, а також захоплення будівлі церкви в Торезу.