У Шахтарську Донецької області терористи захопили храм протестантської церкви

10:11, 24 червня 2014
Суспільство
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Озброєні бойовики терористичної організації "ДНР" захопили храм протестантської церкви «Слово життя» міста Шахтарська Донецької області.

Reuters

Про це повідомляють «Донецкие вести».

Було також взято в полон пастора церкви Миколу Калініченка. За даними видання, пізніше пастора відпустили, забравши у нього автомобіль. "Також терористи оголосили пастору, що якщо він продовжуватиме займатися релігійною діяльністю, то його розстріляють", - йдеться в повідомленні.

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Це вже сьомий випадок у Донецькій області незаконного вторгнення і захоплення церковних будівель. "Із зростанням озброєної напруги зростає релігійна нетерпимість", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про розгром офісу і захоплення будівлі церкви в Горлівці, а також захоплення будівлі церкви в Торезу.

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