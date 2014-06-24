У Шахтарську Донецької області терористи захопили храм протестантської церкви
Озброєні бойовики терористичної організації "ДНР" захопили храм протестантської церкви «Слово життя» міста Шахтарська Донецької області.
Про це повідомляють «Донецкие вести».
Було також взято в полон пастора церкви Миколу Калініченка. За даними видання, пізніше пастора відпустили, забравши у нього автомобіль. "Також терористи оголосили пастору, що якщо він продовжуватиме займатися релігійною діяльністю, то його розстріляють", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожВикраденого польського священика в Донецьку звільнили з полону бойовиків
Це вже сьомий випадок у Донецькій області незаконного вторгнення і захоплення церковних будівель. "Із зростанням озброєної напруги зростає релігійна нетерпимість", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося про розгром офісу і захоплення будівлі церкви в Горлівці, а також захоплення будівлі церкви в Торезу.