У Ясинуватій знайшли тіло чоловіка з простріленою головою
18:54, 24 червня 2014Суспільство
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У м. Ясинувата Донецької області виявлено тіло чоловіка з простріленою головою.
На Донеччині міліція виявила чоловіка з простреленою головою / vinnitsaok.com.ua
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
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Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, в Ясинуватський міськвідділ міліції телефоном надійшло повідомлення про те, що виявлено труп 37-річного чоловіка з целофановим пакетом на голові. При огляді судово-медичний експерт визначив, що смерть настала в результаті вогнепального поранення потиличної частини голови. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
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