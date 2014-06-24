У Ясинуватій знайшли тіло чоловіка з простріленою головою

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

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Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, в Ясинуватський міськвідділ міліції телефоном надійшло повідомлення про те, що виявлено труп 37-річного чоловіка з целофановим пакетом на голові. При огляді судово-медичний експерт визначив, що смерть настала в результаті вогнепального поранення потиличної частини голови. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).