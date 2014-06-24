У Донецькій області беруть у полон співробітників міліції і пожежників - ЗМІ

Про це повідомляє "Острів" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, 23 червня в Донецьку близько 8 представників батальйону "Схід" проникли на територію ТОВ "Пожежне спостереження-Донецьк" і взяли в полон гендиректора цього підприємства.

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23 червня озброєні люди в масках і камуфляжній формі, увійшли в приміщення опорного пункту міліції Горлівського ГО, та під загрозою застосування вогнепальної зброї, відвезли в невідомому напрямку заступника начальника відділу кадрового забезпечення Горлівського МУ.

Вранці 23 червня був викрадений начальник Дружківського МВ і начальник слідчого відділення Дружківського МВ.

Крім того, 20 червня в р. Святогірську на території Слов'янського міськвиконкому був затриманий заступник начальника Слов'янського МВ - начальник міліції громадської безпеки підполковник міліції Белянін. В даний час його місцезнаходження невідоме.