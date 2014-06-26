Шахраї вимагають з родичів здорових в'язнів гроші "на лікування" - ДПтС

Про це повідомляє прес-служба ДПтС.

"При цьому, за їхніми словами, особи, які в телефонному режимі вимагають терміново перерахувати на різні банківські рахунки кошти у розмірі кількох тисяч нібито для термінового лікування ув’язнених, представляються співробітниками установ ДПтС України", - сказано в повідомленні.

З метою перевірки зазначених фактів, а також виявлення та попередження вчинення шахрайських дій з боку засуджених та осіб, узятих під варту, й надання допомоги правоохоронним органам у розкритті таких злочинів співробітниками ДПтС України систематично проводяться відповідні оперативно-розшукові дії.

"Під час перевірки зазначених фактів було встановлено, що усі засуджені та ув’язнені, родичам чи знайомим яких телефонували та повідомляли про тяжкі захворювання, а відповідно й просили гроші на лікування, перебувають у задовільному фізичному та психічному стані, жодного стосунку до даного виду шахрайства не мають", - заявили в ДПтС.

Читайте такожУсі колонії Донеччини забезпечені харчами - ДПтСТакож у відомстві зазначили, що медична допомога засудженим їм надається у лікувальних закладах ДПтС України або МОЗ України на безоплатній основі.

Тому у випадках надходження таких дзвінків, родичів засуджених просять перевіряти перевірити вірогідність інформації про їхніх рідних. Для цього можна звернутись на цілодобову «гарячу телефонну лінію» Державної пенітенціарної служби України за номером: (044)-207-36-09.