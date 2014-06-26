У Сумах жителі міста за добу скупили всі запаси солі в магазинах

У Сумах жителі міста за добу скупили в магазинах всі запаси солі.

Як передає кореспондент УНІАН, у зв'язку з ажіотажем у деяких магазинах Сум були виставлені таблички «Не більше двох пачок солі в один чек».

Спровокувала такий ажіотаж інформація про те, що ДП «Артемсіль» нібито припиняє поставки цього продукту.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, такий самий ажіотаж спостерігається і в інших населених пунктах області. Так, наприклад, у місті Шостка при вході в магазини вивішені оголошення «Солі немає».

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У свою чергу, мер Сум Олександр Лисенко заявив, що ажіотаж на сіль в обласному центрі – штучний. За його словами, він розмовляв з керівництвом ДП «Артемсіль», і там зазначили, що підприємство працює стабільно, і має на складах, щонайменше, річний запас солі.

Міська влада Сум також звернулася до територіального відділення Антимонопольного комітету України з проханням з'ясувати, хто сіє паніку на ринку.

«У результаті власних перевірок було виявлено дві торгові точки, де скористалися ситуацією і підвищили ціну на «дефіцитний» товар. Олександр Лисенко закликає містян не піддаватися емоціям і не провокувати високий попит», – повідомляє прес-служба мерії.

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Водночас ДП «Артемсіль» опублікувало на своєму сайті заяву, що підприємство працює в звичному режимі, поставки здійснюються у всі регіони України, у тому числі й до Сумської області.

За словами гендиректора підприємства Олександра Степаненка, обсяги відвантаження продукції навіть збільшилися: якщо на початку червня випускали 25 вагонів, то зараз – 125-130 вагонів, і на даний момент підприємство має всі передумови виконання заявок на відвантаження соли до кінця червня 2014 року.

«Офіційно заявляємо, що плітки, які виникли щодо припинення і зменшення поставок продукції ДП «Артемсіль», не мають під собою ніяких підстав», – наголошується у заяві.