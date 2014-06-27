Пораненого в Луганську прикордонника відправили на лікування за кордон



Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби.

Тоді прикордонники майже дві доби оборонялись від півтисячі бойовиків, які вели вогонь з мінометів, гранатометів та крупнокаліберних кулеметів, нагадали у відомстві.

Під час бою внаслідок мінометних вибухів військовослужбовець отримав проникаючі поранення черевної порожнини, внутрішніх органів, множинні переломи кісток таза, хребців та ребер. Військовослужбовця у тяжкому стані спочатку доправили до місцевої лікарні, а згодом у реанімаційне відділення Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби, йдеться в повідомленні.

Наразі, за даними відомства, завдяки допомозі народного депутата Марії Матіос, громадських організацій та небайдужих громадян вдалось організувати його подальше лікування за кордоном.

Також у Держприкордонслужбі просять небайдужих здати кров для інших поранених прикордонників.

Прийом донорів для поранених військовослужбовців ДПСУ організований в Київському місцевому центрі крові (м. Київ, вул. М. Берлинського, буд. 12) та в державному підприємстві «Дорожня станція переливання крові Південно-Західної залізниці» (м. Київ, вул. Пимоненка, буд. 8).