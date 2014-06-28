У Луганську бойовики відібрали квартиру викраденого у лідера "Просвіти"
04:26, 28 червня 2014Суспільство
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Бойовики Луганській народної республіки відібрали у викраденого ними напередодні голови "Просвіти" Володимира Семистяги трикімнатну квартиру в центрі міста.
У Луганську бойовики відібрали квартиру у лідера "Просвіти" / ОстроВ
Про це Luganskie.com повідомили друзі родини Семистяги
Як виявилося, через день після того, як його доставили в підвал захопленого будівлі СБУ, він подзвонив додому і попросив привезти документи на квартиру.
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Нагадаємо, раніше колеги Семистяги повідомляли, що бойовики прийшли в Українсько-Канадський центр "Відродження", який очолює просвітянин. Під час обшуку було вилучено документацію центру, Семистягу бойовики забрали з собою.
Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Луганську терористи викрали главу місцевої "Просвіти".
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