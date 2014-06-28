У Луганську бойовики відібрали квартиру викраденого у лідера "Просвіти"

Про це Luganskie.com повідомили друзі родини Семистяги

Як виявилося, через день після того, як його доставили в підвал захопленого будівлі СБУ, він подзвонив додому і попросив привезти документи на квартиру.

Читайте такожУ Луганську терористи викрали голову облорганізації ВО «Просвіта»

Нагадаємо, раніше колеги Семистяги повідомляли, що бойовики прийшли в Українсько-Канадський центр "Відродження", який очолює просвітянин. Під час обшуку було вилучено документацію центру, Семистягу бойовики забрали з собою.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Луганську терористи викрали главу місцевої "Просвіти".