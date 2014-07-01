МЗС застерігає громадян України від відвідування країн західної Африки
Міністерство закордонних справ (МЗС) закликало громадян України не відвідувати країни західної Африки (Гвінея, Ліберія, Сьєрра-Леоне і Малі) у зв'язку з поширенням на їх території смертельних інфекційних захворювань.
МЗС рекомендує утриматися від поїздок у ці країни до стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації.
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Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної політики МЗС, українцям, які перебувають у Гвінеї, Ліберії або Сьєрра-Леоне, слід утримуватися від поїздок в південні провінції Гвінеї (міста Конакрі, Гекеду і Масента), північні і західні регіони Ліберії, а також північні (Камбиа і порт Локо) і східні (Каілахун) райони Сьєрра-Леоне.
Крім цього, в повідомленні настійно рекомендується суворо дотримуватися правил особистої гігієни, уникати контактів з інфікованими особами і тваринами, які вважаються основними розповсюджувачами вірусу Ебола (примати, антилопи, кажани), а також консультуватися з медичними установами про можливі профілактичні заходи по запобіганню зараження цим вірусом.