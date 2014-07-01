В результаті боїв Слов'янськ залишився без світла
22:53, 01 липня 2014Суспільство
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В результаті бойових дій повністю знеструмлений м. Слов'янськ Донецької області.
В результаті бойових дій Слов'янськ повністю знеструмлений
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДТЕК.
"1 липня в результаті бойових дій була знеструмлена підстанція 110 кВ Слов'янськ Північний ДТЕК Донецькобленерго. Це призвело до повного знеструмлення міста Слов'янська, а також порушення електропостачання низки об'єктів у місті Краматорську: центральної міської лікарні, пологового будинку та хірургічного відділення", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, на даний момент відновлення пошкодженого електрообладнання неможливо через активні бойові дії.
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