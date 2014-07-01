В результаті боїв Слов'янськ залишився без світла

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДТЕК.

"1 липня в результаті бойових дій була знеструмлена підстанція 110 кВ Слов'янськ Північний ДТЕК Донецькобленерго. Це призвело до повного знеструмлення міста Слов'янська, а також порушення електропостачання низки об'єктів у місті Краматорську: центральної міської лікарні, пологового будинку та хірургічного відділення", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на даний момент відновлення пошкодженого електрообладнання неможливо через активні бойові дії.