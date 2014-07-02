В УПЦ МП спростували повідомлення про те, що в Україну нібито їде Патріарх Кирил

Спростування міститься в офіційному зверненні до прес-центру УПЦ КП, текст якого передано в УНІАН і розміщено на офіційних сайтах УПЦ МП.

“На порядку денному роботи Священного Синоду Української Православної Церкви не стояло і не стоїть питання запрошення на святкування дня пам’яті святого князя Володимира Святішого Патріарха Кирила в цьому році”, - йдеться у зверненні.

Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ вважає публікації прес-центру УПЦ КП з посиланням на анонімні джерела “загрозою внутрішній безпеці й стабільності в українському суспільстві”.

У офіційному зверненні Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП закликає українське суспільство та ЗМІ не поширювати провокаційну та неправдиву інформацію з сумнівних джерел щодо УПЦ МП, а у випадках появи такої інформації звертатися до офіційних представників УПЦ МП, які мають право коментувати ті чи інші події внутрішнього та зовнішнього життя Церкви.