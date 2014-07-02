В УПЦ МП спростували повідомлення про те, що в Україну нібито їде Патріарх Кирил
Відділ зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви Московоського патріархату спростовує інформацію, розміщену на офіційному сайті УПЦ КП, про те, що нібито Священний Синод УПЦ планував запросити до України Патріарха Кирила.
Спростування міститься в офіційному зверненні до прес-центру УПЦ КП, текст якого передано в УНІАН і розміщено на офіційних сайтах УПЦ МП.
“На порядку денному роботи Священного Синоду Української Православної Церкви не стояло і не стоїть питання запрошення на святкування дня пам’яті святого князя Володимира Святішого Патріарха Кирила в цьому році”, - йдеться у зверненні.
Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ вважає публікації прес-центру УПЦ КП з посиланням на анонімні джерела “загрозою внутрішній безпеці й стабільності в українському суспільстві”.
У офіційному зверненні Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП закликає українське суспільство та ЗМІ не поширювати провокаційну та неправдиву інформацію з сумнівних джерел щодо УПЦ МП, а у випадках появи такої інформації звертатися до офіційних представників УПЦ МП, які мають право коментувати ті чи інші події внутрішнього та зовнішнього життя Церкви.