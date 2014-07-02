Селянин із Прикарпаття подарував українським військовим власний БТР

18:58, 02 липня 2014
Суспільство
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Бронемашина в ідеальному стані, має всі документи і навіть номери. 

ТСН

Житель прикарпатського села Пістинь Петро Третяк вирішив подарувати українській армії власний БТР, йдеться у сюжеті спецвипуску ТСН.

Військову бронемашину півроку тому чоловік купив у хмельницьких бізнесменів, таким чином урятувавши її від різання на брухт.

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У домашньому господарстві, каже Третяк, ця "річ" виявилася геть непотрібною. Тож, після капітального ремонту, БТР просто стояв у гаражі.

За словами селянина, машина в ідеальному стані, має всі документи і навіть номери. 

У середу, 2 липня, Третяк освятив БТР та відправив його до Луганська - батальйону "Айдар". 

Відео ТСН
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