У Харкові закрили станцію метро через повідомлення про бомбу
09:37, 04 липня 2014Суспільство
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У Харкові перекрита станція метро «Завод імені Малишева» через дзвінок про вибуховий пристрій, повідомляє прес-служба Харківської міськради.
Станцію "Завод ім. Малишева" у Харкові перевіряють на наявність бомб / metro.kharkov.ua
Повідомлення про те, що на станції знаходиться вибуховий пристрій надійшло в 6:45. Зі станції відразу були евакуйовані пасажири, а її входи і виходи - перекриті, повідомляє "Сегодня".
В даний час поїзди Холодногірсько-Заводської лінії прямують через ст. м. «Завод імені Малишева» транзитом.
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