У Харкові закрили станцію метро через повідомлення про бомбу

Повідомлення про те, що на станції знаходиться вибуховий пристрій надійшло в 6:45. Зі станції відразу були евакуйовані пасажири, а її входи і виходи - перекриті, повідомляє "Сегодня".

В даний час поїзди Холодногірсько-Заводської лінії прямують через ст. м. «Завод імені Малишева» транзитом.

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