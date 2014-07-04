У Харкові закрили станцію метро через повідомлення про бомбу

09:37, 04 липня 2014
Суспільство
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У Харкові перекрита станція метро «Завод імені Малишева» через дзвінок про вибуховий пристрій, повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Станцию

Повідомлення про те, що на станції знаходиться вибуховий пристрій надійшло в 6:45. Зі станції відразу були евакуйовані пасажири, а її входи і виходи - перекриті, повідомляє "Сегодня".

В даний час поїзди Холодногірсько-Заводської лінії прямують через ст. м. «Завод імені Малишева» транзитом.

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