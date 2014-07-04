У Миколаєві стався вибух у дворі мобілізаційного штабу «Народного ополчення»

Про це УНІАН повідомили у групі зв'язків з громадськістю міського відділу міліції Миколаєва.

3 липня о 20.10 до чергової частини Миколаївського міського управління міліції на телефонну спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку по вул. Вел. Морська, де розташований штаб «Народного ополчення», стався вибух.

На місце події виїхала слідчий-оперативна група Центрального райвідділу міліції, співробітники вибухотехнічної служби та експерти.

З'ясувалося, що вибух стався в альтанці на задньому дворі зазначеного будинку, внаслідок чого була пошкоджена лавка. При цьому ніхто не постраждав.

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Співробітники міліції оглянули місце події, опитали можливих свідків і очевидців. За словами одного з них, незадовго до того, як стався вибух, він бачив незнайомого чоловіка, який сидів на лавці й нібито тримав у руках поліетиленовий пакет.

Зараз правоохоронці встановлюють причину вибуху, вживають заходи щодо затримання причетних осіб. Почато кримінальне провадження за ст. 296 КК України «Хуліганство».

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо цього факту, повідомляти в Центральний райвідділ міліції Миколаєва за адресою м. Миколаїв, вул. Декабристів, 8.