Терористи продовжують спроби незаконного вивезення українських сиріт до РФ - МЗС

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, погрожуючи зброєю, терористи вимагають від керівників шкіл-інтернатів оформлення відповідно до законодавства України повного пакета документів, необхідних для виїзду дітей за кордон.

Виходячи з попереднього досвіду розвитку подібних ситуацій (незаконне вивезення українських дітей з території України), існує велика ймовірність нових спроб незаконного переміщення дітей через українсько-російський кордон.

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У цьому контексті Україна офіційно звернулася до російської сторони вжити всіх можливих заходів, відповідно до міжнародних зобов’язань РФ у сфері забезпечення прав дитини, зокрема статей 11 та 35 Конвенції ООН про права дитини, щоб запобігти реалізації злочинних планів представників терористичних угрупувань, які діють на сході України.

МЗС закликає всіх громадян, кому стає відомо про наміри злочинців незаконно вивезти дітей з території України, інформувати про це правоохоронні органи, а також звертатися на «гарячу лінію» МЗС: +38 044 238 16 57.