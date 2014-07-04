43% абітурієнтів не впоралися з тестами з математики на ЗНО: "Час кричати SOS"

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції в Харкові заявив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук, аналізуючи результати тестування основної сесії ЗНО.

«У цілому я маю сказати, що загальне враження від якості нашої загальної середньої освіти після зовнішнього оцінювання не є оптимістичним. Я б навіть сказав, що воно є дуже і дуже прикрим», - сказав Лікарчук.

За його словами, з тестами з математики не впоралися 43% абітурієнтів (набрали до 10 балів), жоден абітурієнт в Україні не набрав максимальної кількості балів (200 балів) із фізики, з біології максимальну кількість балів набрав 1 із 80 тисяч абітурієнтів.

Читайте такожЛише 87 абітурієнтів із 70 тисяч виконали всі завдання ЗНО з іноземної мови правильно

«Ми можемо говорити, що ситуація з природничо-математичною освітою в Україні, а природничо-математична освіта, хто б там не говорив, вона визначає майбутнє, майбутнє науки, майбутнє технологій, майбутнє суспільного розвитку, це питання національної безпеки, природничо-математична освіта в Україні… Час кричати SOS», - констатував Лікарчук.

За його словами, у гуманітарних науках стан речей є не набагато кращим.

Зокрема, за відомостями Лікарчука, тест з історії України, який у країні складали 130 тисяч абітурієнтів, на максимальну кількість балів склали тільки чотири особи. При цьому із них тільки один випускник поточного року навчання, решта – абітурієнти 1955, 1978, 1972 років народження. Тест з англійської мови – 25% абітурієнтів навіть не приступили до виконання творчого завдання «Напиши лист товаришу англійською мовою».

Лікарчук підкреслив, що всі тести за всіма показниками були середнього рівня складності.

Читайте такожБільшість абітурієнтів Донбасу складуть ЗНО у сусідніх областях

«Ці результати зовнішнього оцінювання, які ми маємо, які ми ще будемо аналізувати, дають підстави для того, щоб зробити висновок, що, мабуть, упродовж останніх 10-15 років у освітній політиці держави розставлялися не такі, як потрібно пріоритети», - зазначив Лікарчук і підкреслив, що «реальних реформ в системі загальної середньої освіти, так, як і вищої, не було».

Він скептично оцінив можливість того, що аналіз результатів ЗНО буде взятий до уваги парламентом і урядом, та констатував, що дані тестування не аналізувалися на офіційному рівні з 2008 року.

Серед головних проблем середньої освіти Лікарчук назвав підручники, навчальні плани, якісний склад педагогічних працівників, відмінність між рівнем освіти в селі та в місті та наявність різниці між рівнем освіти в окремих міських школах.

Читайте такожМіносвіти створить громадську раду з рецензування підручників

Довідка УНІАН. Основна сесія ЗНО тривала 3 – 27 червня, під час якої абітурієнти складали тестування з 14 предметів, явка склала близько 87%. Найбільше абітурієнтів, які набрали 200 балів за тестування під час основної сесії, проживають в Києві - 101 абітурієнт, у Львівській області – 85 абітурієнтів, в Харкові – 37 абітурієнтів.