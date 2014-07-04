Українці розраховують на допомогу США, Польщі та Німеччини у протидії РФ - опитування

41,9% українців розраховують на допомогу США у протидії Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати презентованого на прес-конференції соціологічного дослідження, проведеного благодійним фондом «Майдан закордонних справ» спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 31 травня по 5 червня 2014 року.

За даними опитування, 39,5% респондентів розраховують на допомогу Польщі, 36,3% - Німеччини, 23,5% - Великої Британії, 18,6% - Франції, 6,2% - Японії, 3,7% - Китаю.

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Разом з тим 24,7% опитаних вважають, що Україні не можна розраховувати на допомогу жодної країни, 6,8% - не вважають, що зараз існує протистояння України і Росії.

Всього було опитано 2001 респондента віком від 18 років в усіх регіонах України за винятком Криму. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.