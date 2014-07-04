Ті, хто напав на журналістів «5 каналу», можуть одержати до п`яти років в'язниці - радник Авакова

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на брифінгу.

«У центрі Києва особи, які назвали себе прихильниками Майдану, напали на журналістів. Уся Україна була обурена сюжетом, який було показано у середу 2 липня, коли громадяни, переодягнених у камуфляжну форму, побили і погрожували життю знімальній групі «5 каналу», - повідомив він.

Міліцією порушено кримінальну справу за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

Осіб, які перешкоджали безпосередній роботі журналістів, визначено. Вони перебувають у процесі оформлення затримання і з ними проводяться слідчі дії.

Також Геращенко відзначив, що надалі суд визначить запобіжний даним особам запобіжний захід і покарання після закінчення слідства.

«Нападники під час завдання тілесних ушкоджень можуть одержати до 5 років позбавлення волі», - відзначив він.