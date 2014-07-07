Горлівка, Донецьк, Луганськ залишаються під повним контролем бойовиків

Населення починає розуміти, що справжні визволителі – не ополченці, які принесли на Схід України страх та вбивства, ідеться в сюжеті ТСН.

Проте під повним контролем бойовиків залишаються Горлівка, Донецьк, Луганськ та ще кілька міст на Донбасі.

Експерти заговорили про позитивний ефект перемир'я.

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Із приходом сил АТО у місцевих жителів змінюється ставлення до терористів. Хтось із бойовиків утік, а дехто – місцеві, які допомагали екстремістам – намагається "замішатися" в масу місцевих жителів.

Проте сьогодні місцеві жителі видали трьох таких зрадників, які стояли в черзі за харчами у звільненому місті. Про це повідомив міністр оборони України Валерій Гелетей.