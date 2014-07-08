На Полтавщині пропонують скасувати Сорочинський ярмарок через події на Донбасі

Громадськість і міліція Полтавської області пропонують через події на Донбасі скасувати проведення Національного Сорочинського ярмарку.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на нараді у Полтавській ОДА.

Представники громадського союзу «Ліга громадських організацій» виступили проти проведення цього заходу.

«Зараз на сході країни тривають військові дії. Там гинуть люди, а ми будемо веселитися», - сказала громадська активістка Віра Маслак.

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Голова Миргородської РДА Юрій Коваленко заявив, що в регіоні перебуває багато відпочиваючих, і ці люди приїхали з різних регіонів і мають різні настрої.

«Це і проросійські й інші настрої. Є люди, які налаштовані проти нашого народу», - сказав Коваленко.

У свою чергу правоохоронці області заявили, що вони в змозі забезпечити правоохорону під час заходу, але за нинішньої ситуації рекомендують утриматися від його проведення, оскільки не виключають питання терористичної загрози.

У міліції відзначають, що зараз багато правоохоронців задіяно в АТО, тому у разі проведення ярмарку вони проситимуть Міністерство внутрішніх справ України, щоб їм надали допомогу інші органи і структури.

Самі ж організатори ярмарку наполягають на його проведенні.

«Чомусь про загрозу терактів не мовиться, коли відбувається футбольні матчі або концерти зірок. Ми вважаємо, що захід потрібно проводити і показати всьому світу і всій Україні, що Полтава є острівцем спокою, стабільності і мирного життя», - сказала директор ТОВ "Сорочинський ярмарок" Юлія Єрмакова.

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Заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Чабановський заявив, що у Сорочинцях зараз тривають підготовчі роботи з проведення ярмарку.

«Скасувати підготовку до проведення ярмарку можна у будь-який час, але організувати ярмарок за тиждень неможливо. Зараз триває підготовка. Проводити ж її чи ні, вирішимо через місяць», - сказав Чабановський.

Як повідомляв УНІАН, Національну Сорочинську ярмарку - 2014 заплановано провести з 18 по 24 серпня у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Офіційне відкриття має відбутися 18 серпня об 11-00.