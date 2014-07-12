У Донецькій області водопостачання залишається гострою проблемою регіону - ОДА

Про це УНІАН повідомили департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні зазначають, що найбільші проблеми з водою на даний момент: в Дружківці і Костянтинівці, де організовано підвезення води; в Селідово (а також в територіально підлеглих містах Гірнику, Українську) і Новогродівці. Тут водопостачання, частково відновлене напередодні, знову припинилося: в результаті бойових дій пробитий водовід на ділянці, що перебуває між зонами контролю терористів і ВСУ. Ремонтні роботи на даний момент не здійснюються.

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Також у Волноваському районі через відсутність резервного водосховища вода відсутня повністю; в Мар`їнському районі подача води здійснюється з перебоями; в селі Павлівка вода відсутня.

В ОДА повідомили, що фахівці КП «Компанія «Вода Донбасу» провели обстеження об`єктів насосних станцій першого та другого підйомів каналу «Сіверський Донець-Донбас» і виявили пошкодження, над усуненням яких працюють відповідні фахівці. Електропостачання поки відсутнє, його відновлення буде здійснено після перепідключення Слов`янська до Артемівських ліній.