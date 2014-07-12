Активіст влаштував акцію проти Путіна на кінофестивалі в Одесі

Увечері 11 липня на червоній доріжці 5-го Одеського міжнародного кінофестивалю активіст організації «Креативна молодь плюс» Євген Довлатов влаштував акцію проти президента Росії Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, поява Довлатова на червоній доріжці біля Одеського театру музичної комедії, в якому збиралися учасники і гості фестивалю, стало повною несподіванкою.

Перестрибнувши через огорожу, Довлатов, одягнений за фестивальним дресс-кодом (у темному костюмі і світлій сорочці), став перед журналістами і людьми, які були присутні біля театру, з плакатом: «Путлер капут». Викрикуючи на адресу президента РФ слова з пісні про нього, створеної футбольними фанатами, активіст став на коліна.

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Охорона фестивалю не встигла відреагувати на дії Довлатова – його ніхто не затримав і не перешкодив завершити міні-акцію.

Довлатов пішов з доріжки разом з своїм плакатом.

«Креативна молодь плюс» - чоловічий рух FEMEN.

Як повідомляв УНІАН, 5-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходить в Одесі з 11 по 19 липня.