В Артемівську виявлено залишений терористами склад боєприпасів

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, якби склад здетонував, будівля б вибухнула.

Правоохоронці разом з бійцями в/ч А4176 та батальйону «Артемівськ» 12 годин перевіряли територію підвалу й виносили боєприпаси на вулицю.

Як повідомив начальник Артемівського відділу УБОЗ Артем Крищенко, раніше будівлю орендував для продажу будівельних матеріалів місцевий підприємець, який пізніше став активним бойовиком.

Правоохоронці помітили, що будівля центру замінована, тому викликали військових фахівців та евакуювали всіх людей. Військовослужбовці, які приїхали на місце, знайшли і знешкодили протитанкові міни і фугаси.

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Після цього правоохоронці змогли розпочати пошуку і винос боєприпасів. Співробітники міліції разом з бійцями батальйону «Артемівськ» та військовослужбовцями витягнули з підвалу 4 міномети, 2 ПЗРК, 2 протипіхотні міни, близько 1000 патронів, 20 сигнальних ракет і ручний кулемет Калашникова із трьома магазинами до нього. Крім того, були знайдені 5 мінометних мін, магазини до снайперської гвинтівки СВД і карабіну «Сайга». Крім вилученої зброї, у підвалі було виявлено 200 комплектів літнього і зимового камуфляжного одягу, продукти харчування, медикаменти. Все знайдене – російського виробництва.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За словами командира батальйону «Артемівськ» Костянтина Матейченка, правоохоронці мають з`ясувати походження вилученої зброї.

”Ми вже знаємо, що кулемет числиться за військовою частиною з Волновахи, розберемося і по решті арсеналу”, - сказал Матейченко.