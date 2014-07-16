На Кіровоградщині серійного вбивцю засуджено до найвищої міри покарання

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

В повідомленні зазначається, що державним обвинувачем у ході судового слідства доведено, що засуджений в період з 2005 по 2013 роки задушив шістьох жінок.

«Своїх жертв він заманював у безлюдні місця під приводом відпочинку на природі, а після спілкування безжалісно вбивав. На останню жінку підсудний скоїв розбійний напад із застосуванням насильства. Саме під час розслідування вказаного злочину його і було затримано», - повідомляють у прокуратурі.Читайте такожАкордеоніста Ігоря Завадського засудили до 13 років за розбещення неповнолітніх

На підставі переконливих та беззаперечних доказів обвинувачення судом присяжних вказану особу визнано винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 п. 13 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.