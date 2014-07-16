З Росії на територію України здійснено 3 залпи «Градом» - очевидці
23:31, 16 липня 2014Суспільство
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З боку Росії на територію України було здійснено 3 залпи з установки «Град».
З Росії на територію України здійснено 3 залпи «Градом» / verytinywars.blogspot.com
Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.
Він запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.
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За їх словами, «сьогодні, 16 липня, з боку міста Гуково Російської Федерації з 21.00 до 21.40 було здійснено 3 залпи з установки «Град» по українській території - по Краснодонскому району Луганської області».
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