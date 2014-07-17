СБУ затримала директора Київського бронетанкового заводу

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зазначається, що Головним управлінням боротьби з корупцією та організованою злочинністю встановлено, що у червні ц.р. керівництвом заводу було укладено угоду на постачання 20 корпусів для БТР-3Е1 з одеським приватним підприємством, яке не є їх виробником і не має відповідної ліцензії на торгівлю товарами військового призначення, а фактично здійснює свою діяльність лише у сфері надання охоронних послуг.

Комерційній фірмі, яка навіть не знаходиться за вказаною в договорі адресою, було перераховано аванс - 12 млн грн, хоча згідно з чинним законодавством та за умовами договору кошти мали бути перераховані постачальнику лише після виконання ним замовлення.

Гроші на постачання бронетранспортерів для потреб Національної гвардії України були виділені з державного бюджету.

Читайте такожУ Києві СБУ затримала особу, яка повідомила про "замінування" "5 каналу"Однак до цього часу вказане приватне підприємство корпуси для БТРів не поставило, а одержані кошти перерахувало на рахунок зареєстрованого у м. Вишгород товариства з обмеженою відповідальністю, яке перевело їх у готівку.

14 липня ц.р. за матеріалами ініційованих СБУ перевірок фінансово-господарської діяльності ДП „Київський бронетанковий завод” прокуратурою Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері було розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі затриманого керівника заводу поміщено до ізолятора тимчасового утримання до обрання йому запобіжного заходу.