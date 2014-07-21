"Москаляку на гілляку": у турецькому готелі українці та росіяни вчинили масову бійку

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Приводом для бійки, пишуть російські ЗМІ з посиланням на очевидців, стали вигуки українців у бік стосовно росіян. Зокрема, повідомляється, що група киян почала скандувати "Москаляку на гілляку!", що спричинило жорстку реакцію туристів з Санкт-Петербургу.