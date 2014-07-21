"Москаляку на гілляку": у турецькому готелі українці та росіяни вчинили масову бійку

12:07, 21 липня 2014
Суспільство
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У Туреччині поліції прийшлося вгамовувати українських та російських туристів, які вчинили бійку в одному з готелів Кемера. 

Туристи з України та Росії влаштували бійку / radiosvoboda.org

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Приводом для бійки, пишуть російські ЗМІ з посиланням на очевидців, стали вигуки українців у бік стосовно росіян. Зокрема, повідомляється, що група киян почала скандувати "Москаляку на гілляку!", що спричинило жорстку реакцію туристів з Санкт-Петербургу.

публикацияТамары Шачневой.

Як повідомив свідок інциденту, після сварки росіяни кинулися на українців з кулаками. 

"Мордобій був просто до небес. Билися шезлонгами, кріслами, топили когось в басейні готелю. Приїхала велика кількість машин поліції", - зазначив свідок.
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