На околицях Горлівки в результаті боїв пошкоджені системи життєзабезпечення - ОДА

Про це УНІАН повідомили в Департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

У селищі Бессарабка знеструмлено лінії електропередач, які завдяки оперативному втручанню міських служб вдалося частково відновити. Також тут пошкоджені церква і житлові будинки.

Знеструмлено дві лінії, що подають електроенергію селища Глибока.

У Микитівському районі Горлівки підірваний автомобільний міст, що з'єднує житловий масив Сонячний і Бессарабку.

Читайте такожУ Горлівці снаряди влучили в колонію, загинули двоє засуджених

Змінено маршрути руху низки міських автобусів. Крім того, в місті знеструмлена тягова підстанція ТТУ, що призвело до зупинки руху електротранспорту.

За інформацією міського департаменту ЖКГ, знеструмленими залишаються 80 підстанцій, селище Глибоке, район оптового ринку, 88-й квартал, нижня частина селища Перемога. Фахівці РЕМ працюють над усуненням пошкоджень, запевнили в ОДА.