МОЗ резервує в медзакладах до 30% місць для осіб, які постраждали у зоні АТО - Мусій

10:40, 24 липня 2014
Суспільство
0 0

Міністерство охорони здоров'я резервує в медичних установах до 30% місць для осіб, постраждалих у зоні антитерористичної операції.

Мусий / Фото: УНИАН

Про це в інтерв'ю журналу Новое время сообшил глава МОЗ Олег Мусій.

Він розповів, що в армії є своя незалежна медична служба через яку йде постачання до збройних сил.Читайте такожУ зоні АТО критично не вистачає автомобілів швидкої допомоги – волонтери

"Але у нас налагоджена співпраця на рівні заступників міністрів. Наприклад, в медустановах ми резервуємо до 30% місць для осіб, постраждалих у зоні АТО, організували телекомунікаційні консультації наших провідних фахівців у ході операцій з важкопораненими", - підкреслив міністр.

Повний текст інтерв'ю Олега Мусія читайте в НВ № 11 вже 25 липня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter