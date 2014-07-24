МОЗ резервує в медзакладах до 30% місць для осіб, які постраждали у зоні АТО - Мусій
10:40, 24 липня 2014Суспільство
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Міністерство охорони здоров'я резервує в медичних установах до 30% місць для осіб, постраждалих у зоні антитерористичної операції.
Моз резервує в медзакладах до 30% місць для осіб, постраждалих у зоні АТО - Мусі / Фото: УНІАН
Про це в інтерв'ю журналу Новое время сообшил глава МОЗ Олег Мусій.
Він розповів, що в армії є своя незалежна медична служба через яку йде постачання до збройних сил.Читайте такожУ зоні АТО критично не вистачає автомобілів швидкої допомоги – волонтери
"Але у нас налагоджена співпраця на рівні заступників міністрів. Наприклад, в медустановах ми резервуємо до 30% місць для осіб, постраждалих у зоні АТО, організували телекомунікаційні консультації наших провідних фахівців у ході операцій з важкопораненими", - підкреслив міністр.
Повний текст інтерв'ю Олега Мусія читайте в НВ № 11 вже 25 липня.
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