Ющенко: 17 лютого Україна розпочне формальні контакти з ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що цього року Україна має зробити наступні кроки у переговорах щодо підписання посиленої угоди з ЄС, невід’ємною частиною якої має стати створення зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на прес-конференції в Женеві.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що вже 17 лютого Україна розпочне формальні контакти з ЄС щодо створення зони вільної торгівлі, і нагадав, що сторони вже обмінялись позиціями, по яких потрібно вести переговори.

«Я виходжу з того, що 2008 рік має бути повністю присвячений цьому питанню», - сказав він. Президент додав, що необхідно крок за кроком знімати усі проблемні моменти, що існують майже в кожному секторі економки, з тим, щоб за 11-12 місяців вийти на підписання посиленої угоди.

Також В.ЮЩЕНКО підкреслив безальтернативність інтеграції України до євроатлантичних структур і висловив переконання, що завдяки інформуванню українського суспільства кількість прибічників такої інтеграції з кожним днем зростатиме.