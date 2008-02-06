Грищенко: Україна має сприяти, а не заважати вступу Росії до СОТ

Україна має сприяти, а не заважати вступу Росії до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам екс-міністр закордонних справ України, міністр опозиційного уряду Віктора ЯНУКОВИЧА Костянтин ГРИЩЕНКО.

Він наголосив, що під час переговорів з Росією, яка зараз вийшла «на фінальний етап вступу до СОТ», необхідно дбати про те, щоб Україна не втратила можливості виходу на російські ринки.

Він зазначив, що Україна має «не заважати, а навпаки допомагати російським партнерам стати членами СОТ».

Він наголошує, що тоді Україна і Росія «будуть грати за одними правилами».

К.ГРИЩЕНКО наголосив, що зараз Україна має дбати про те, як допомогти різним секторам економіки. Він наголосив, що вона має бути виваженою під час переговорів з Росією і відстоювати свої інтереси, щоб не втратити можливості виходу на російський ринок.

В інтерв’ю журналістам конгресмен США Роберт ВЕКСЛЕР, який зустрічався з К.ГРИЩЕНКОМ, наголосив, що в нього склалося враження, що в Україні як з боку коаліції, так і з боку опозиції «існує широка підтримка вступу України до СОТ і всього, що з цим пов’язано».

Він додав, що в результаті об’єктивного аналізу можна зробити висновок, що чимало підготовчої роботи в цьому напрямку «було проведено при попередньому уряді».

За його словами, «всі українці, незалежно від їхніх політичних вподобань, можуть вважати своєю перемогою – вступ до СОТ».