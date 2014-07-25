Перетворення ОДТРК на суспільне мовлення можна провести в два етапи – голова Держкомтелерадіо

Перетворення ОДТРК на суспільне мовлення можна провести в два етапи. Про це повідомив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко під час чат-конференції в «Телекритиці» 25 липня.

Відповідаючи на запитання читачів, що він думає з приводу реформи ОДТРК у зв'язку з ухваленням закону про суспільне мовлення, Наливайко зазначив, що саме з обласними ДТРК, на базі яких має створюватися Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ), є кілька проблем.

«Що стосується створення НСТУ на базі НТКУ і НРКУ, тут немає ніяких протиріч. Що ж стосується ОДТРК, то є декілька проблем. Перша: це варіант ліквідації ОДТРК, з чим не погоджуються територіальні громади, колективи ОДТРК (вони подекуди складають 200-300 чоловік). А також їхні фінансово-майнові проблеми, при такому швидкому підході можуть потягнути на дно весь проект. На наш погляд, було б доречно так само, як і роздержавлення друкованих ЗМІ, робити в два етапи. Один рік - це створення суспільного мовлення на базі НТКУ і НРКУ. А через рік або два, після створення каналу територіальних громад, - перехід ОДТРК на суспільне або громадське мовлення», - зазначив Олег Наливайко.