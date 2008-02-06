Терьохін вважає, що Україна, як член СОТ, поставить перед Росією три умови

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Сергій Терьохін (БЮТ) упевнений, що Україна приєднається до роботи групи зі вступу Росії у СОТ. Про це він заявив газеті "Коммерсант".При цьому парламентарій вважає, що Росії буде висловлено три групи вимог. "По-перше, нас цікавить відміна квот на наш експорт -- цукор, спирт, труби великого діаметру. Відміна квот запланована на 2011 рік, але нас це не влаштовує. По-друге, ми наполягатимемо на відміні мит з експорту російської сирої нафти, оскільки бачимо в цьому механізм субсидування внутрішньоросійських споживачів. І крім того, Росії необхідно привести своє антимонопольне законодавство у відповідність з нормами ГАТТ СОТ"-- розповів пан Терьохін.

Як вважає видання, це програма-мінімум, програму-максимум оголосив минулого тижня Віктор Ющенко -- це ратифікація Росією договору про вільну торгівлю з Україною 1993 року.