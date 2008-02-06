Вінський зробить з ”Укрзалізниці” цукерку, причому найдорожчу?

«Укрзалізниця» буде найдорожчим українським підприємством.

Про це заявив міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ вчора в ефірі «5 каналу».

«Вартість «Укрзалізниці» за рік зросте не менш як у 2 рази. І таким чином ми відіб`ємо бажання деяких її знецінити і пустити задарма на приватизацію. «Укрзалізниця» буде найдорожчим українським підприємством», - сказав міністр.

За його словами, цього буде досягнуто шляхом ведення серйозної амортизаційної політики, дооцінення основних фондів, передачі земель на баланс залізниці. «Впродовж 9 місяців всю землю, яка є в «Укрзалізниці», ми відповідним чином оформимо у власність і поставимо на баланс залізниці, і таким чином капіталізуємо залізницю», - сказав він.

За його словами, останнім часом у залізничному відомстві було багато зловживань, зокрема, у сфері закупівель, через що втрачалися величезні кошти.

«Все, що розтягувалося, а йдеться про мільярди гривень, прямуватиме на те, щоб обновляти основні фонди залізниць, щоб запускати нові технології», - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ц.р. Й.ВІНСЬКИЙ заявляв, що майно «Укрзалізниці» намагалися знецінити.

«Аналіз показує, що була чітка лінія зі знецінення майна «Укрзалізниці», тому що в деяких головах був проект задарма приватизувати «Укрзалізницю», - сказав він.

Міністр зазначив, що відомство матиме результати міжнародного аудиту у вересні цього року, який покаже «повну картину» по «Укрзалізниці». Він також повідомив, що на сьогодні «вже є наказ міністра, спрямований на те, щоб дооцінити основні засоби «Укрзалізниці» до реальної ціни».

Також Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що до вересня планується одержати акти власності на всю землю, «яка є під «Укрзалізницею», і ми введемо її як майно в основний капітал «Укрзалізниці».

Таким чином, за словами міністра, рівень капіталізації залізничного відомства буде піднято, як мінімум, у два рази.