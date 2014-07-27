Новая волна-2014: перемогла 17-річна грузинка, друге та третє місця - українські

Вже стали відомі імена переможців цьогорічного конкурсу молодих виконавців "Новая волна 2014" в Юрмалі.

Перше місце з незначним відривом посіла 17-річна грузинка Нуца Бузаладзе, повідомляє ТСН. Почесне друге і третє місця вибороли українці Вікторія Петрик та В'ячеслав Рибіков. Читайте такожНа "Новій хвилі-2013" у Юрмалі переміг кубинецьЖурі конкурсу протягом усього пісенного змагання ставили високі бали українським учасникам, проте починаючи з першого дня, Нуца випередила Вікторію і В'ячеслава на декілька балів.

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