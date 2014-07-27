Новая волна-2014: перемогла 17-річна грузинка, друге та третє місця - українські
02:15, 27 липня 2014Суспільство
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Вже стали відомі імена переможців цьогорічного конкурсу молодих виконавців "Новая волна 2014" в Юрмалі.
Новая волна-2014: Рибіков посів третє місце / newwavestars.eu
Перше місце з незначним відривом посіла 17-річна грузинка Нуца Бузаладзе, повідомляє ТСН.
Почесне друге і третє місця вибороли українці Вікторія Петрик та В'ячеслав Рибіков.
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