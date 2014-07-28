В Україну насувається спека: температура підніметься до +36°, дощів практично не обіцяють

Протягом найближчого тижня спека буде домінувати у всіх областях України, вдень очікується +28 +34 градуси, на півдні та в центрі до +34 +36 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря вночі становитиме +18 +23 градуси, на півдні до +24 +26. У Карпатах очікується вночі +15 +20, вдень +22 +27 градусів.

Східний антициклон обумовить малохмарну суху сонячну погоду в більшості областей України. 28 та 30 липня у західних областях пройдуть локальні грозові дощі.

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Така погода може спровокувати погіршення самопочуття, можливі мігрені, запаморочення, теплові удари. Істотно посилиться пожежна небезпека.

У Києві протягом тижня, з 28 липня по 3 серпня, пануватиме спека. Температура повітря вночі сягатиме +18 +22 градусів, вдень +30 +33 градусів. Очікується малохмарна суха погода.