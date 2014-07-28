З Луганського дитячого будинку до Харкова перевезли 61 дитину – ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, питання переміщення дітей перебуває на особистому контролі голови Харківської ОДА Ігоря Балути.

За словами головного лікаря Луганського дитячого будинку Катерини Донцової, представники так званої Луганської Народної Республіки намагалися вивезти дітей на територію Російської Федерації, але дітей було повернено в Україну.

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«Дітей зустріли в Куп`янській центральній міській лікарні, куди приїхала бригада лікарів з двох дитячих будинків Харківської області, в які будуть відправлені ці діти. Тут, у Куп`янську діти пройшли первинний медичний огляд, їх нагодували і прийняли відповідні документи. Зокрема, до дитячих будинків Харківщини буде відправлено 28 дітей віком до двох років і 33 дитини - від двох до чотирьох років», - сказав заступник директора Департаменту охорони здоров`я ОДА Геннадій Бондарчук.

Як розповіла головний спеціаліст Департаменту охорони здоров`я ОДА Світлана Ковальова, діти перенесли переїзд задовільно і почуваються добре.