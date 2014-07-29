У Вінницькій області агітують за мобілізацію дитячими малюнками і білл-бордами

Гасла, розміщені під дитячими малюнками, закликають вступати до лав Українського Війська та захищати Батьківщину.

«Сильна армія – запорука того, що АТО завершиться уже найближчим часом і на всій території материкової України буде відновлено мирне життя. В будь-якому іншому випадку Москва нарощуватиме власний тиск, допомагатиме бойовикам руйнувати міста та вбивати українських громадян.

Читайте такожПорошенко підписав закон про часткову мобілізаціюСьогодні, коли розпочалась вже третя хвиля часткової мобілізації, українські чоловіки знову стають пліч-о-пліч на захист рідної землі, усвідомлюючи, що навіть за потужної міжнародної підтримки саме їм належить боронити свою державу. Якщо ми не здолаємо тероризм на українській землі сьогодні, завтра він прийде й у наш мирний край – на рідну Вінниччину.

Нинішня мобілізація – вимушений крок, оскільки українське військо впродовж останніх років системно нищилося. Проте Український Народ довів, що у стислі терміни може зорганізуватися і захищати рідну землю”, - зазначив з приводу мобілізації губернатор Вінниччини Анатолій Олійник у відеозверненні до мешканців області.