Архів СБУ відкриває доступ до документів, які в Росії досі під грифом «секретно»

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, український архів, який зберігає документи КГБ, виклав у вільний доступ документ 1937 року про діяльність японської агентури в СРСР, до якого російський суд відмовив у доступі.

У прес-центрі нагадали, що 14 липня 2014 р. Московський міський суд в закритому режимі виніс рішення про відмову в ознайомленні з документом «Закритий лист про терористичну, диверсійну та шпигунську діяльність японської агентури з числа харбінців» № 60268 від 20.09.1937 року, підписаним Народним комісаром внутрішніх справ СРСР – генеральним комісаром держбезпеки Миколою Єжовим. Федеральна служба безпеки Російської Федерації відносить даний документ до державної таємниці.Читайте такожСБУ розсекретила кримінальні справи щодо Шептицького і Горчинського

Також зазначається, що через суд російський історик Сергій Прудовський намагався добитися права ознайомитися із документом 77-річної давності, втім в Росії це виявилося неможливим.

Водночас в Україні доступ до матеріалів КГБ знову відкрито. Тож архівісти архіву СБУ, прочитавши у Facebook судову тяганину історика, вирішили допомогти російському досліднику, і виклали даний документ у відкритий доступ.

Як розповів директор Архіву СБУ Ігор Кулик, у документі характеризується агентурна обстановка на Далекому Сході, аналізуються методи вербування агентів з числа білогвардійців японськими спецслужбами та описується підривна діяльність цієї агентури на території СРСР. Також там містяться короткі характеристики білогвардійських організацій таких як «Далекосхідний військовий союз», «Всеросійська фашистська партія» та ін.Читайте такожАрхів СБУ оприлюднив матеріали кримінальних справ стосовно святих УГКЦ

«Загалом інформація з документу має лише історичну цінність, тому в Україні доступ до нього не може бути обмеженим. Ми вирішили допомогти російському історику, який добивався права на доступ через суд, і оприлюднили цей документ в Інтернеті», - розповів Кулик.

«Виглядає, що Росія все ще вважає актуальними методи роботи КГБ і приховує від дослідників інформацію про такі організації, як наприклад, згадана у матеріалі "Всеросійська фашистська партія". Втім приховування секретів неіснуючої держави — СРСР — ніяк не допоможе Путіну у ХХІ столітті відродити омріяну імперію», — додав Кулик.Читайте такожСБУ оприлюднила документи про «Великий терор» - масові арешти та розстріли в 1937 році

У прес-центрі нагадали, що цього року відновлено вільний доступ до розсекречених у 2008—2010 роках документів колишньої радянської спецслужби — ЧК-НКВД-КГБ, які зберігаються в архіві СБУ. Сталий доступ до цих матеріалів повинен бути гарантований кожному на виконання Законів України та Рекомендації № R (2000) 13 Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів, яка як невід’ємну ознаку демократії передбачає обов’язкову можливість дізнатися об’єктивно про елементи своєї історії.