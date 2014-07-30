У Львові хочуть поставити на облік військовозобов'язаних переселенців із зони АТО
Голова Львівської облради просить забезпечити постановку на військовий облік жителів східних областей, які прибули для тимчасового проживання.
Голова Львівської обласної ради Петро Колодій звернувся до начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області Дмитра Загарії та тимчасово виконуючого обов'язки військового комісара Львівського обласного військового комісаріату Олександра Тіщенка з проханням усіма законними методами забезпечити постановку на військовий облік жителів східних областей, які прибули у Львівську область на тимчасове проживання і є військовозобов'язаними.
Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, причиною для такого звернення стали протестні акції мешканців Самбірського та Старосамбірського районів Львівської області.
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Так, за інформацією Тіщенка, 24 липня відбулося блокування Самбірського об'єднаного міського військового комісаріату. Місцеві жителі висловлювали обурення скупченням на курортних територіях переселенців з окупованих територій чоловічої статі призовного віку, які не бажають виконувати конституційний обов'язок щодо захисту територіальної цілісності держави.
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"Згідно із статтею 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу, – йдеться в листі голови обласної ради. – Враховуючи справедливе обурення жителів Львівщини ситуацією, що склалася, а також беручи до уваги згадану вище конституційну норму та положення Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", зокрема про те, що призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік, звертаємося до Вас із проханням усіма законними методами забезпечити прибуття до районних військових комісаріатів області для постановки на військовий облік жителів східних областей, які є військовозобов'язаними та тих, які досягли призовного віку".