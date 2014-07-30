У Львові хочуть поставити на облік військовозобов'язаних переселенців із зони АТО

Голова Львівської обласної ради Петро Колодій звернувся до начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області Дмитра Загарії та тимчасово виконуючого обов'язки військового комісара Львівського обласного військового комісаріату Олександра Тіщенка з проханням усіма законними методами забезпечити постановку на військовий облік жителів східних областей, які прибули у Львівську область на тимчасове проживання і є військовозобов'язаними.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, причиною для такого звернення стали протестні акції мешканців Самбірського та Старосамбірського районів Львівської області.

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Так, за інформацією Тіщенка, 24 липня відбулося блокування Самбірського об'єднаного міського військового комісаріату. Місцеві жителі висловлювали обурення скупченням на курортних територіях переселенців з окупованих територій чоловічої статі призовного віку, які не бажають виконувати конституційний обов'язок щодо захисту територіальної цілісності держави.

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"Згідно із статтею 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу, – йдеться в листі голови обласної ради. – Враховуючи справедливе обурення жителів Львівщини ситуацією, що склалася, а також беручи до уваги згадану вище конституційну норму та положення Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", зокрема про те, що призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік, звертаємося до Вас із проханням усіма законними методами забезпечити прибуття до районних військових комісаріатів області для постановки на військовий облік жителів східних областей, які є військовозобов'язаними та тих, які досягли призовного віку".