Звягільський пішов з посади гендиректора шахти ім. Засядька

Народний депутат Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ склав повноваження генерального директора шахти ім. О.Засядька.

При цьому він зберіг за собою посаду голови ради орендарів підприємства. Інформацію про це УНІАН підтвердило джерело на шахті, що побажало залишитися неназваним.

За інформацією співрозмовника агентства, рішення про складання повноважень гендиректора шахти Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ ухвалив на засіданні ради орендарів підприємства минулого тижня.

Співрозмовник також уточнив, що виконуючим обов`язки гендиректора шахти призначений колишній директор шахти з економіки Павло ФІЛІМОНОВ.