Нафтогаз просить Тимошенко розігнати УкрГаз-Енерго

НАК "Нафтогаз України" 28 січня звернулася до Кабінету міністрів України з проханням скасувати розпорядження уряду про створення СП ЗАТ “УкрГаз-Енерго”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член Наглядової ради ЗАТ “УкрГаз-Енерго” Андрій ГАЛУЩАК сьогодні журналістам у Києві.

(УНІАН: розпорядженням "Питання забезпечення вітчизняних споживачів природним газом" (№27-р від 24 січня 2006 року) Кабмін погодився з пропозицією Мінпаливенерго створити за участю НАК "Нафтогаз України" закрите акціонерне товариство для забезпечення безперебійного постачання імпортного природного газу вітчизняним споживачам).

За словами А.ГАЛУЩАКА, НАК "Нафтогаз України" вважає, що статутні документи зі створення ЗАТ “УкрГаз-Енерго” нібито не були узгоджені з Мінфіном, Мін’юстом і Мінекономіки. "У нас така позиція викликає здивування", - зазначив він.

При цьому він нагадав, посилаючись на копії протоколів засідань Кабінету міністрів (№4 від 20 січня 2006 року і №6 від 31 січня 2006 року), що уряд на своєму засіданні, на якому були присутні всі міністри, розглянув питання створення “УкрГаз-Енерго” і були надані відповідні доручення щодо затвердження статуту “УкрГаз-Енерго”. Після цього засідання уряду НАК "Нафтогаз України" своїм листом від 2 лютого 2006 року звернулася до уряду, зазначивши, що на виконання розпорядження Кабміну компанія провела відповідну роботу і остаточний проект статуту був узгоджений з Мінпаливенерго, Мін’юстом, Мінфіном і Мінекономіки. При цьому уряду була надіслана копія статуту з візами відповідних міністерств, і після цього 2 лютого 2006 року прем`єр-міністр видав доручення, в якому погоджувався з проектом статуту “УкрГаз-Енерго”.

"Нам не зрозуміло, чому сьогодні виникають навколо цього питання якісь інсинуації", - додав А.ГАЛУЩАК.

При цьому він наголосив, що законом визначено два випадки для припинення діяльності компанії: рішення загальних зборів акціонерів про припинення діяльності компанії або рішення суду у зв`язку з порушеннями при створенні компанії.

А.ГАЛУЩАК заявив, що “УкрГаз-Енерго” припускає, що НАК "Нафтогаз України" може звернутися до судових органів з приводу скасування рішення про створення ЗАТ “УкрГаз-Енерго”.

Довідка УНІАН. ЗАТ “УкрГаз-Енерго” створене компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" навесні 2006 року. З квітня 2006 року компанія є основним імпортером природного газу до України, який купує у RosUkrEnergo. Частину ввезеного в країну енергоносія “УкрГаз-Енерго” поставляє кінцевим споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого постачання теплопостачальним підприємствам і бюджетним установам.