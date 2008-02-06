УкрГаз-Енерго лякає дефіцитом газу в Україні

ЗАТ “УкрГаз-Енерго” заявляє, що дії Кабінету міністрів України з обмеженню зовнішньоекономічної діяльності компанії можуть привести до штучного дефіциту газу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член Наглядової ради ЗАТ “УкрГаз-Енерго” Андрій ГАЛУЩАК сьогодні журналістам у Києві.

"Ухвалення урядом будь-яких обмежувальних процедур, на нашу думку, є неприпустимим. Тим паче, що такі дії можуть привести до ситуації, коли в Україні може бути створений штучний дефіцит природного газу", – сказав він, коментуючи наміри Кабміну заборонити розмитнювати газ “УкрГаз-Енерго”.

"Ми закликаємо всі органи державної влади при здійсненні своєї діяльності керуватися Конституцією України і законами", - наголосив А.ГАЛУЩАК.

"Сьогодні “УкрГаз-Енерго” має контракт з компанією RosUkrEnergo на імпортування до України природного газу до 2028 року, і, згідно з нашими зобов`язаннями, в 2008 році нами планується ввести на митну територію України, розмитнити, сплативши відповідні митні платежі, газ в обсязі 55 млрд. куб. м", – додав він.

Нагадаємо, 5 лютого Кабмін запропонував розмитнювати газ тільки НАК "Нафтогаз України". Такий пункт містився у проекті рішення уряду за підсумками наради у прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Це питання порушив на нараді голова Державної митної служби Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. Голова правління "Нафтогазу України" Олег ДУБИНА пояснив, що йдеться про 50 млрд. куб. м середньоазіатського газу, який планує купити “Нафтогаз”.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що для цього йому потрібна постанова уряду, оскільки на сьогодні він не має повноважень відмовити в розмитненні газу компанії.

Нагадаємо, на даний час весь імпортний газ для України купує “УкрГаз-Енерго”.

Довідка УНІАН. ЗАТ “УкрГаз-Енерго” створене компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" навесні 2006 року. З квітня 2006 року компанія є основним імпортером природного газу до України, який купує у RosUkrEnergo. Частину ввезеного в країну енергоносія “УкрГаз-Енерго” поставляє кінцевим споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого постачання теплопостачальним підприємствам і бюджетним установам.