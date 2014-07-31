Для виїзду мирних жителів з Луганська організували гуманітарний коридор

Війська оперативного командування "Північ" у складі сил АТО забезпечують "зелений коридор" для мирного населення Луганська.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що для жителів тимчасово окупованих районів Луганської області створено гуманітарний коридор з міста Луганськ.

Роботу організовано за напрямком по вул. Радянській, вул. 16-та лінія, вул. Фрунзе, вул. Шевченка, далі по шосе Луганськ–Щастя через населений пункт Металіст.

Читайте такожРНБО: Бойовики повністю заблокували Луганськ і не дають мешканцям виїхати з міста

Пункт збору та перевірки (так званий фільтраційний пункт) організовано на території військової частини Державної служби надзвичайних ситуацій України в населеному пункті Щастя.

"Персонал та порядок охорони, забезпечення фільтраційного пункту (пункту збору та перевірки), порядок організації взаємодії з представниками Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України було визначено на координаційній нараді, яку проведено 28 липня 2014 року в населеному пункті Старобільськ", - повідомляють у прес-службі АТО.

Зустріч, огляд біженців на блокпосту 1203, супровід до фільтраційного пункту (пункту збору та перевірки), охорона пункту здійснюється представниками Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби.

Читайте такожЦентр Донецька зазнав артобстрілу, населення евакуюють – міськрада

"Розпізнавальним знаком для цивільного населення пропонується мати біле полотнище для груп людей та широка біла пов’язка для кожного громадянина або ведучого колони та замикаючого", - наголошується у повідомленні.

Також зазначають, що з собою жителям населених пунктів дозволено вивозити особисті речі. Вивозити вогнепальну та холодну зброю заборонено.

Вогонь на відстані 200 метрів праворуч та ліворуч від зазначеного коридору припинятимуть із 10.00 до16.00 щодня.