КМДА недостатньо інформувала Президента про роботу щодо «Еліта-Центру»

Перший заступник мера Києва Анатолій ГОЛУБЧЕНКО вважає, що Київська міська державна адміністрація не достатньо інформувала Президента про роботу, проведену щодо «Еліти-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГОЛУЧЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я не можу стверджувати, що було зроблено все», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, коментуючи догану Президента з приводу недостатньої роботи для вирішення ситуації навколо «Еліта-Центр». «Напевно, ми не достатньо інформували Президента про проведену роботу», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, додавши, що догана Президента спонукає київську адміністрацію працювати в цьому напрямі набагато краще».

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 10 ошуканих інвесторів почали голодовку під стінами Секретаріату Президента з вимогою до глави держави втрутитися в ситуацію щодо вирішення їхньої проблеми. Ще 300 чоловік приєдналися на підтримку голодуючих. Того ж дня Віктор ЮЩЕНКО видав Указ, яким оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ за значні недоліки в роботі зі стабілізації ситуації на первинному ринку житла і послаблення виконавської дисципліни. Президент також доручив Кабінету міністрів створити спеціальну комісію з вирішення проблеми постраждалих в афері “Еліта-центру”.

Довідка УНІАН. В результаті будівельної афери «Еліта-Центр» в Києві постраждали понад 1,5 тис. чол. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь в будівництві будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Загальну суму коштів, одержаних шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.