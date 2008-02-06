Луценко: кожна справжня жертва ”Еліта-Центру” має довідку

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО виключає наявність у списках постраждалих від афери “Еліта-Центр” сторонніх осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час «гарячої лінії» в газеті «Комсомольская правда».

«Я виключаю вірогідність включення сторонніх осіб (до списку постраждалих від афери “Еліта-Центр” – УНІАН) тому що з кожним, хто постраждав, були проведені слідчі дії», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. При цьому він зауважив, що міліція ще два роки тому порушила кримінальні справи, в яких було зафіксовано понад 1,5 тис. постраждалих від київської квартирної афери. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у зв’язку з чим ці особи отримали на руки відповідні довідки, які потім було передано до Київської міської держадміністрації.

Довідка УНІАН. В результаті будівельної афери «Еліта-Центр» в Києві постраждали понад 1,5 тис. чол. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь в будівництві будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Загальну суму коштів, одержаних шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.