Фірташ пообіцяв губернатору Тернопільщини 10 млн. грн.

Cпіввласник компанії RosUkrEnergo Дмитро ФІРТАШ пообіцяв надати Тернопільщині 10 млн. грн. для соціальних проектів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської обласної державної адміністрації, відповідної домовленості було досягнуто під час зустрічі бізнесмена з губернатором Юрієм ЧИЖМАРЕМ. Ці кошти мають піти на реалізацію кількох соціальних проектів, зокрема, на вирішення потреб багатодітних сімей, в яких виховується 10 і більше дітей. Також, повідомляє прес-служба, Д.ФІРТАШ пообіцяв сприяти фінансуванню газифікації низки населених пунктів Заліщицького району, адже він є вихідцем саме з цього краю. “Загалом мова йшла про виділення близько 10 млн. гривень. Це значна сума, і її освоєння дасть можливість вирішити ряд нагальних питань, які потребують розв’язання”, - цитує Ю.ЧИЖМАРЯ прес-служба облдержадміністрації.

Перший транш із вказаної суми в області очікують уже до кінця березня.